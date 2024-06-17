ВСУ стянули резервы к Волчанску и Липцам для контратак

Украинские боевики стянули резервы к Волчанску и Липцам в Харьковской области. ВСУ проводят контратаки, но безуспешно. Об этом сообщил РИА «Новости» глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«Противник подтянул резервы и пытается контратаковать, но сталкивается с жестким ответом Вооруженных сил России. На Купянском направлении нашим бойцам удается занять более выгодные позиции», — сказал он.

По словам Ганчева, на освобожденных территориях Харьковской области наблюдается напряженная ситуация. Противник активно обстреливает Ольшану, Великий Выселок и Токаревку.

Координатор подпольного движения Сергей Лебедев ранее сообщил, что российские военные вычислили место расположения ВСУ в Днепропетровской области. Российская армия нанесла удар по целям в пригороде Марганца и на территории Покровского.