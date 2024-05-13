«Два котла». На Украине забили тревогу из-за наступления ВС РФ | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 03:55 «Два котла». На Украине забили тревогу из-за наступления ВС РФ Депутат Рады Швеченко: ВС РФ создадут для ВСУ два котла в зоне спецоперации РИА «Новости»

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Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко заявил, что российские войска могут готовить для украинской армии два «котла». Своими опасениями он поделился с журналистом Александром Шелестом*, сообщило РИА «Новости».

По его словам, российские военные могут ударить со стороны Белгородской области, пройти в Харьков и далее на Днепропетровск. Второе направление — со стороны Донецка. Это Часов Яр и направление опять же Днепропетровск, который является «точкой соприкосновения».

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«Таким образом, они хотят перерезать, отрезать наши две большие группировки: на северо-востоке и восточном направлении и на южном, создав два котла одновременно», — переживает депутат.

Шевченко предупредил, что армия России сможет добиться «достаточно стратегических» успехов, если выйдет к городу и возьмет мосты под огневой контроль.

Ранее комбат ВСУ Юрий Федоренко заявил, что интенсивность боев в зоне спецоперации только возрастает. По его словам, украинской армии, которой катастрофически не хватает вооружения и живой силы, предстоит пережить тяжелые два месяца из-за наступления российских войск.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.