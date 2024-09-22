Одна из областей Украины осталась без света из-за повреждения энергообъекта

Полтавская область частично лишилась электроэнергии из-за повреждения энергообъекта. Об этом сообщил руководитель областной администрации Филипп Пронин в своем Telegram-канале.

«Без света остались 56 бытовых и 30 юридических потребителей. Профильные специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения людям», — написал он.

Пронин уточнил, что повреждения энергетической инфраструктуры в одном районе области произошли после удара беспилотников. Никто из людей не пострадал.

Местные издания писали, что энергосистема Украины в результате российских ударов раскололась на отдельные «острова», что может привести к тотальным блэкаутам в отдельных регионах. Стране предрекли тяжелую и темную зиму.

Ранее немецкое издание Die Welt сообщало, что зимой Украина останется совсем без электричества, и это приведет к массовому бегству людей. Правительство в июне подняло тарифы на электроэнергию, что вызвало недовольство жителей. О повреждениях многих объектов энергетической инфраструктуры в стране после ударов российской армии говорил также Владимир Зеленский.