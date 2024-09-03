Грядет катастрофа. Миллионы украинцев сбегут из страны зимой
Die Welt: предстоящая зима без электричества обернется катастрофой для Украины
Зимой Украина рискует совсем остаться без электричества, что приведет к массовому бегству людей. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt.
Веерные отключения электроэнергии проходят по всей стране постоянно. В республике сохранилась лишь половина энергетических мощностей.
«В летний период они, пожалуй, доставляют небольшие неудобства и вызывают настоящие проблемы только тогда, когда речь идет о холодильных установках или складских помещениях. Однако зимой такая ситуация может привести к широкомасштабной катастрофе», — отметили авторы материала.
Как сообщал RT, правительство в июне подняло тарифы на электроэнергию, что вызвало недовольство жителей. Министр энергетики Украины Герман Галущенко признал, что ситуация в энергосистеме страны сложная.
Ранее о повреждениях многих объектов энергетической инфраструктуры на Украине после ударов российских войск заявил Владимир Зеленский. Ремонтникам пришлось работать круглосуточно.