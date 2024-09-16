На Украине предрекли тяжелую и темную зиму

Энергосистема Украины в результате российских ударов раскололась на отдельные «острова», что потенциально может привести к тотальным блэкаутам в отдельных регионах. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По его данным, из-за этого ситуация со светом различается в зависимости от конкретного региона. На западе Украины есть доступ к импортной электроэнергии, а вот на востоке, юге страны и в Киеве положение сложнее.

Источник на энергетическом рынке сообщил изданию, что из-за сохраняющегося дефицита электричества и растущих проблем с его распределением и передачей существует риск, что ближе к зиме без света будут оставаться целые украинские районы или даже области.

Ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредил, что жителям страны зимой при неблагоприятном прогнозе придется проводить до 20 часов в день без тепла и света, а при оптимистичном — до 12.

А премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Харьков остался без теплоэлектроцентралей и будет обслуживаться мобильными котельными.