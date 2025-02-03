Один житель Дзержинска в ДНР получил ранение из-за обстрела ВСУ
Житель Дзержинска пострадал из-за атаки ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной информации о городе и республике.
«Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка», — написали в публикации.
В конце январе при атаках ВСУ на Горловку пострадали 10 мирных жителей. Украинские боевики пустили кассетные снаряды в сторону города. Повреждения получили дома, и гражданские автомобили.
До этого мэр Горловки Иван Приходько заявил, что при обстреле ВСУ пострадали три человека. Снаряды задели дома и объекты гражданской инфраструктуры.
Также 20 января приходько заявил об атаке на город. В результате обстрела пострадали восемь мирных жителей. Еще повреждения получили несколько зданий, в том числе жилых. Один гражданский автомобиль сгорел.