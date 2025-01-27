При обстреле Горловки пострадали три мирных жителя

При обстреле украинскими войсками Горловки утром в понедельник пострадали три человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

В результате атаки ВСУ на центр Горловки ранения получили два мирных жителя, уточнил он. Еще один человек пострадал при обстреле поселка шахты им. Румянцева в Калининском районе города.

В населенном пункте повреждения получили дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали над пятью российскими регионами 32 украинских беспилотника.

В результате падения осколков взрывного устройства с дрона Вооруженных сил Украины повреждения получил газопровод в Грайвороне Белгородской области. Там произошла утечка, которую аварийные бригады уже ликвидировали.