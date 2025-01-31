При атаках ВСУ на Горловку в пятницу пострадали 10 мирных жителей

В результате атак ВСУ на Горловку в пятницу пострадали 10 мирных жителей. Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной информации о городе и республике.

Украинские войска использовали кассетные снаряды. На территории больничного городка в центре Горловки после артобстрела выявили повреждения.

ВСУ нанесли ущерб домам и гражданским автомобилям в жилом массиве «Строитель» в Никитовском районе. Жилмассив «Комсомолец», поселок шахты «19/20», поселок шахты им. Гагарина, Автодром, а также поселки Кирова и Химик объявили зоной повышенной опасности.

После атаки в некоторых районах города нашли суббоеприпасы типа «колокольчик».

Утром в пятницу украинский дрон-камикадзе атаковал дом в селе Плехово Курской области, где находились члены съемочной группы «Известий» и бойцы морской пехоты ВС России.