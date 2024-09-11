Силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ в Мурманской области

Shot: в Мурманской области уничтожили три дрона ВСУ

В Мурманской области система ПВО 11 сентября сбила три беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале подтвердил работу ПВО и попросил местных жителей быть бдительными, при обнаружении подозрительных предметов сообщать по номеру 112. Также Чибис призвал доверять только официальным источникам информации.

«На нашу область совершаются налеты вражеских беспилотников, поэтому прошу с понимаем относиться к временным ограничениям, которые нам приходится вводить. Все необходимые меры по повышению безопасности предпринимаются, а ПВО уничтожает вражеские БПЛА», — заявил глава региона.

О том, что местные аэропорты приостановили работу из соображений безопасности, ранее сообщал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.