Аэропорт Мурманска временно прекратил принимать и выпускать самолеты

Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Мурманска. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — указал он.

По его словам, такую меру ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Ограничения действуют с 09:31 среды, 11 сентября.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта делают все возможное для обеспечения безопасности полетов, добавил он.

Во вторник, 10 сентября, в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводили ограничения на прием и выпуск самолетов на фоне атаки украинских боевиков. Из-за этого во Внуково задержали более 30 рейсов. На территории Жуковского нашли обломки сбитого украинского беспилотника. Следователи организовали работы на месте их падения. Большинство пассажиров аэропорта разместили в гостиницах или направили в другие воздушные гавани.