Стало известно, откуда могли запустить долетевший до Мурманской области дрон ВСУ

Долетевшим до Мурманской области 21 августа беспилотником оказалась так называемая «Летучая лисица» — модель А22, сообщил Telegram-канал Mash . По данным издания, украинские боевики попытались атаковать, предположительно, аэродром «Оленья».

Местные жители рассказали журналистам, что накануне в регионе сбили аналогичный БПЛА.

Базовая дальность такого дрона достигает 1100 километров, в усовершенствованном виде и без пилотов — более двух тысяч километров. Расстояние от Черниговской области до поселка Высокий составляет приблизительно 1800 километров.

Mash уточнил, что такие же беспилотники ВСУ использовали для атаки Елабуги в Татарстане.

Ранее губернатор Андрей Чибис предупредил жителей Мурманской области о выявленной воздушной угрозе атаки беспилотника. Он призвал северян к бдительности и заверил, что власти приняли все необходимые меры для безопасности.