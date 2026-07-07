Жертвами атаки ВСУ на Запорожскую область стали три человека

В результате атак украинских боевиков на Запорожскую область погибли три человека, еще восемь пострадали. Об этом в «Максе» сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«За прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 15 фактов атак со стороны противника. К сожалению, три человека погибли, восемь пострадали», — отметил он.

Больше всего атак зарегистрировали в Акимовском, Васильевском и Михайловском муниципальных округах, а также в городском округе Мелитополь.

В городе Васильевка из-за обстрела и налета БПЛА погиб один мирный житель, двое пострадали. Повреждения получили несколько частных жилых домов и автомобиль. В ПГТ Михайловка смертельные ранения получил мужчина 2003 года рождения. Еще один человек из-за атаки беспилотника погиб в Приморском районе, около села Калиновка.

Ранее от налета БПЛА пострадали три жителя Курской области. Губернатор региона Александр Хинштейн уточнил, что ранения получили двое мужчин и женщина.