В Курской области из-за БПЛА пострадали три человека

Из-за ночного налета беспилотника на Курскую область пострадали три человека. Об этом сообщил в «Максе» губернатор региона Александр Хинштейн.

Он отметил, что в поселке Юбилейный в Курском районе 33-летний мужчина и 34-летняя женщина получили множественные осколочные ранения, а в городе Обояни пострадал 78-летний житель. Всех троих доставили в областную больницу.

Губернатор добавил, что в период с 9:00 6 июля до 9:00 7 июля системы ПВО нейтрализовали 159 беспилотников, 78 из которых были самолетного типа. Также ВСУ 56 раз применили артиллерию по отселенным районам.

В Курске из-за налета БПЛА получили повреждения три квартиры, осколками посекло четыре автомобиля. Также в городе сгорело одно домовладение, в двух других пострадали крыши, фасады, остекление и хозпостройки.

Ночью военные перехватили над регионами более 450 беспилотников. Атаки отразили в Крыму, Коми, Московском регионе, Ростовской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Липецкой и других областях.