Один человек погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области
Смирнов: дрон ВСУ атаковал автомобиль в Курской области, погиб мирный житель
В Курской области погиб мирный житель в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль. Об этом в своем Telegram-канал сообщил губернатор Алексей Смирнов.
«Сегодня днем на территории Большесолдатского района в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погиб мирный житель — полученные ранения оказались не совместимы с жизнью», — написал глава региона.
Смирнов также принес соболезнования родным и близким погибшего.
До этого в Курской области в результате атаки украинского беспилотника погибла главный редактор «Народной газеты» Юлия Кузнецова. У женщины осталась дочь.
В тот же день дрон ВСУ атаковал служебную машину участкового в Большесолдатском районе Курской области. Есть пострадавшие, одна женщина погибла.
Ранее в городе Горловка в результате атаки украинского беспилотника на маршрутное такси получили ранения шесть человек.