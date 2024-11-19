Один человек погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области

В Курской области погиб мирный житель в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль. Об этом в своем Telegram-канал сообщил губернатор Алексей Смирнов.

«Сегодня днем на территории Большесолдатского района в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погиб мирный житель — полученные ранения оказались не совместимы с жизнью», — написал глава региона.

Смирнов также принес соболезнования родным и близким погибшего.

До этого в Курской области в результате атаки украинского беспилотника погибла главный редактор «Народной газеты» Юлия Кузнецова. У женщины осталась дочь.

В тот же день дрон ВСУ атаковал служебную машину участкового в Большесолдатском районе Курской области. Есть пострадавшие, одна женщина погибла.

Ранее в городе Горловка в результате атаки украинского беспилотника на маршрутное такси получили ранения шесть человек.