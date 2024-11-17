Один человек погиб из-за атаки дрона ВСУ на машину участкового в Курской области
Украинский дрон атаковал служебную машину участкового Сергея Брянцева. Об этом сообщил глава Большесолдатского района Владимир Зайцев в своем Telegram-канале.
Есть погибшая и раненые.
«Информирую вас о том, что на территории райцентра ведут охоту вражеские FPV-дроны, подрывая весь движущийся транспорт», — предупредил он.
В этот же день украинский дрон атаковал заводской цех в Удмуртии, ранения получил один человек.
Несколько дней назад над Курской областью сбили украинскую ракету и восемь дронов. Жителей предупредили, что нельзя приближаться к обнаруженным обломкам.
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