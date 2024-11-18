В результате атаки украинского беспилотника на маршрутное такси в городе Горловка Донецкой Народной Республики пострадали шесть человек. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.
«Шесть жителей Горловки получили ранения при атаке БПЛА на маршрутное такси по улице Жукова», — написал он.
Несколько дней назад ВСУ нанесли удар по центру Горловки, ранения получили 12 местных жителей. Повреждения зафиксировали у гражданских автомобилей и промышленных предприятий, а в центре города нашли многочисленные суббоеприпасы типа «колокольчик».
Также националисты применили так называемую «тихую атаку», чтобы атаковать автобус с пассажирами в Горловке. Тогда погиб мирный житель и еще двое пострадали. Приходько объяснял, что системы РЭБ не сработали и дрон-камикадзе камне упал сверху вниз на автобус.
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Шесть человек пострадали при атаке БПЛА на маршрутку в Горловке
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