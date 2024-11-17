У погибшей в Курской области журналистки Кузнецовой осталась дочь

WarGonzo: погибшей под Курском редактору «Народной газеты» было 34 года

У главреда «Народной газеты» Юлии Кузнецовой, погибшей в результате атаки дрона ВСУ в Курской области, осталась дочь. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo .

Женщина скончалась на 35-м году жизни. В «Народной газете» она работала с 2008 года. По данным Telegram-канала, Кузнецова верила в победу российских войск и активно поддерживала участников спецоперации.

Команда WarGonzo выразила соболезнования родным и близким погибшей.

Украинские боевики с помощью дрона ударили по легковому автомобилю в Большесолдатском районе Курской области 17 ноября. В салоне машины в этот момент находилась журналист Юлия Кузнецова, сообщил губернатор области Алексей Смирнов. Девушка вывозила из архива редакционные документы и планировала сделать новый материал об обстановке в регионе.

Из-за удара БПЛА также пострадали оператор электронного набора и верстки «Народной газеты» и участковый.