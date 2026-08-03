Один человек погиб, двое получили ранения при атаке ВСУ на Белгородскую область

ВСУ атаковали поселок Октябрьский в Белгородской области, погиб один человек, двое пострадали. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«В поселке Октябрьский FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Женщина, находившаяся в машине, скончалась от полученных травм на месте. <…> Мужчину и женщину со множественными осколочными ранениями бригада скорой помощи транспортирует в областную клиническую больницу», — отметили в сообщении.

Состояние мужчины медики оценили как тяжелое.

Ранее украинский беспилотник взорвался во дворе частного дома в хуторе Первомайский. Пострадала бабушка и ее трехлетний внук. Осколки беспилотника прошили мальчика насквозь, бабушка получила ранение в живот.

Из-за падения обломков беспилотника на пляж в Архипо-Осиповке погибли семь человек, в том числе трое детей. Пострадали 40 человек, 21 из них — в больнице. Для пострадавших открыли горячую линию психологической помощи, где работают специалисты ФМБА.