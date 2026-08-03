Для пострадавших в Геленджике открыли горячую линию психологической помощи

Горячую линию для психологической поддержки открыли в Геленджике для пострадавших при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщили в мессенджере «Макс» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

«Параллельно с медицинскими бригадами психологическую поддержку пострадавшим и их близким оказывают психологи агентства, помогая справиться со стрессом и острыми состояниями. Дополнительно выделен телефон горячей линии для психологической поддержки в круглосуточном режиме», — отметили в сообщении.

Для медицинского усиления в городскую больницу Архипо-Осиповки направили опытных врачей травматологов-ортопедов ФМБА России.

После атаки в больницы госпитализировали 21 пострадавшего, 19 человек получили медицинскую помощь амбулаторно. Погибли семь человек, в том числе трое детей.