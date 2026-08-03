Украинский беспилотник ранил бабушку и ее трехлетнего внука под Белгородом

Украинский беспилотник взорвался во дворе частного дома в Белгородской области. При детонации тяжелые ранения получила пенсионерка и ее трехлетний внук, детали происшествия раскрыл местный оперштаб в официальном телеграм-канале .

БПЛА ВСУ рухнул в хуторе Первомайский, он расположен в Краснояружском районе. Аппарат сдетонировал сразу, на приусадебном участке находились мирные жители. Уйти в укрытие они не успели.

Осколки беспилотника прошили маленького мальчика насквозь. Его бабушка получила ранение в живот. Обоих пострадавших госпитализировали.

Врачи оценили состояние раненых как тяжелое.

Еще один беспилотник ударил по грузовику на дороге к селу Доброе. Другой FPV-дрон пробил крышу дома в Новой Таволжанке.

В Яковлевском округе БПЛА ВСУ рухнул на коммерческий объект, осколки аппарата ранили двоих мирных жителей. За прошедшие сутки украинские беспилотники убили в Белгородском округе троих взрослых и одного ребенка.