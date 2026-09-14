Рядовые жители Одесской агломерации передали российским военнослужащим информацию о местонахождении складов и терминалов с грузами двойного назначения. Об этом сообщили ТАСС представители подпольного движения.

Войска получают координаты причалов, складов у терминалов и топливных резервуаров. Эти данные используются для дальнейших атак.

«Официально Киев все спишет на „агентов ФСБ“. Но по факту часть информации идет от обычных людей, которым надоедает жить поблизости с опасными объектами», — сказал подпольщик.

Ранее российские военные поразили в Одессе логистические центры «Пальма», Raben-Ukraine и «Одесса-22». В Ильичевке попал под под удар цех БПЛА, в Теплодаре — логистический центр «Блум». В порту «Черноморск» атаковали морское судно «Мавка».