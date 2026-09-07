ВС России нанесли удар по сухогрузу в порту «Черноморск»

ВС России поразили сухогруз с военно-техническим имуществом в порту «Черноморск»

Российские военные поразили в порту «Черноморск» морское судно «Мавка», перевозившее военно-техническое имущество в интересах боевиков ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, удар беспилотными летательными аппаратами нанесли вечером 6 сентября.

Утром 7 сентября российские беспилотники также атаковали производственно-погрузочный комплекс в порту Измаил. Объект использовали для разгрузки военных грузов, поступавших ВСУ из западных стран.

Кроме того, в акватории Черного моря под удар попал патрульный катер, который, по информации российского военного ведомства, обеспечивал проводку судов с грузами военного назначения.

В Минобороны подчеркнули, что Вооружённые силы продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах украинских военных.