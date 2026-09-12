ВС России поразили задействованный ВСУ сухогруз в порту «Одесса»
Российские военные в субботу, 12 сентября, поразили в порту «Одесса» морское судно типа «сухогруз». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве отметили, что бойцы продолжают наносить удары по морским портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ для получения иностранных поставок оружия и боеприпасов.
«Поражено морское судно типа „сухогруз“, доставившее грузы военного назначения для обеспечения ВСУ», — подчеркнули в ведомстве.
Также военные поразили дальнобойными дронами «Герань» склад в Гостомеле Киевской области, где хранились материальные средства военного назначения для ВСУ.
Кроме того, Минобороны сообщало о поражении объектов украинской логистической и военной инфраструктуры, в том числе дата-центра в Киеве и металлургического предприятия «Интерпайп Сталь» в Днепропетровске.