Системы противовоздушной обороны очень четко и своевременно отработали по беспилотникам, которые утром 10 ноября попытались совершить налет на Москву. Об этом 360.ru рассказал очевидец Алексей.

По его словам, в момент атаки БПЛА он находился на озере в Раменском городском округе.

«Только при нас штук семь дронов сбили. Взрывы в 300 метрах были, практически каждые семь-восемь минут. Так понимаю, дальняя ПВО работала, а также по два комплекса слева и справа от нас. Только на наших глазах сбили штук семь беспилотников», — подчеркнул мужчина.

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил об отражении массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву. По состоянию на 09:10 средства противовоздушной обороны уничтожили 17 БПЛА, позже стало известно о 22 сбитых дронах.

Подробная информация о последствиях атаки уточняется.