Еще восемь БПЛА сбили на подлете к Москве

Собянин: ПВО сбила восемь БПЛА в Раменском, Домодедове и Коломне

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще восемь беспилотных летательных аппаратов в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна. Об этом в Telegram-канале написал мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Средства противовоздушной обороны Минобороны в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна сбили еще восемь беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — сообщил он.

Утром в 08:37 мэр Москвы сообщал о ликвидации двух украинских беспилотников в Раменском городском округе, а в 08:43 — еще двух.

Росавиация объявляла об ограничении на прием и вылет самолетов в аэропортах Домодедово и Жуковский.

Министерство обороны в воскресенье утром заявило об уничтожении 23 украинских беспилотников над четырьмя регионами России в течение ночи. Дроны сбили над Ростовской, Брянской, Курской и Белгородской областями страны.