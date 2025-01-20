Очевидец рассказал о подрыве ВСУ подвала с мирными жителями в Часовом Яре

РИА «Новости»: ВСУ подорвали подвал с жителями в Часовом Яре, погибли 8 человек

Во время боев в Часовом Яре украинские военные дважды пытались уничтожить подвал, в котором находились мирные жители. Когда люди пытались спастись бегством, их атаковали минами, выпущенными с беспилотников. По словам очевидца Олега Столбовского, в результате этого нападения восемь человек погибли. Видео с его показаниями оказалось в распоряжении РИА «Новости» .

Мужчина рассказал, что в начале января боевики сбросили в один из подвалов с мирными жителями две термобарические гранаты.

«Пожар начался моментально. Разгорелось буквально за 20 минут все, это было от нас метрах в 25–30. Через 20 минут рвануло два баллона газовых», — сообщил он.

Люди оказались в ловушке. Однако вскоре появились российские военные, которые помогли им. Двое солдат пожертвовали своей жизнью ради спасения других.

По его словам, пока группа пыталась выбраться, украинские военные обстреливали ее минами с беспилотника «Баба-Яга».

«Улетала каждые десять минут, прилетала и продолжала кидать в нас мины», — рассказал он.

Ранее восемь жителей Горловки пострадали из-за артиллерийского удара ВСУ. Повреждения также получили несколько зданий, в том числе жилых. Сгорел один автомобиль. За неделю до этого боевики подорвали водителя автобуса в поселке шахты имени Изотова.

В ночь на 14 января российские территории подверглись самой массированной атаке украинских дронов с начала года. Системы ПВО сбили более 200 беспилотников.