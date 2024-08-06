Украинские боевики попытались прорваться в Курскую область

Смирнов: ФСБ и ВС России предотвратили прорыв ВСУ в Курскую область

ФСБ и российские военные 6 августа предотвратили прорыв украинских боевиков в Суджанский и Кореневский районы. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

Спецслужбы не допустили прорыва границы, но в ближайшее время может появляться много информационных вбросов о ситуации.

«Убедительно прошу доверять официальным источникам информации и не поддаваться на действия провокаторов», — призвал Смирнов.

Врио губернатора попросил жителей сохранять бдительность и о подозрительных людях, оставленных предметах, беспилотниках сообщать в экстренные оперативные службы по номеру 112.

После сообщения о попытке прорыва в Курской области объявили ракетную опасность. Гражданам необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.

Утром система противовоздушной обороны уничтожила 13 вражеских дронов над Курской областью. Один украинский коптер налетел на легковушку в Глушкове. Два человека пострадали.