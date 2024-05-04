Очередной украинский дрон уничтожили под Белгородом | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 17:56 Очередной украинский дрон уничтожили под Белгородом Минобороны: беспилотник ликвидировали над Белгородской областью РИА «Новости»

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Системы противовоздушной обороны 4 мая сбили очередной украинский дрон в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — передали в министерстве.

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Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. До этого украинские боевики ударили с помощью беспилотника по инфраструктурному объекту связи в поселке Красное в Белгородской области.

Накануне, 3 мая, украинские военные с помощью дронов обстреляли регион несколько раз за день. Один из аппаратов влетел в жилой дом в селе Малиновка, еще один — повредил газозаправочную станцию в Шебекине.