Украинский дрон-камикадзе влетел в жилой дом под Белгородом | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 14:33 Украинский дрон-камикадзе влетел в жилой дом под Белгородом Гладков: взрыв украинского дрона в Малиновке повредил стены и крышу жилого дома РИА «Новости»

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Украинские боевики 3 мая атаковали с помощью дрона-камикадзе село Малиновка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Беспилотник влетел в частный жилой дом», — написал он.

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Взрывом повредило стены, крышу и окна здания. Обошлось без пострадавших, уточнил глава. На месте происшествия работать спецслужбы.

В этот же день украинские боевики атаковали дроном-камикадзе территорию автомобильной газозаправочной станции в Шебекине — городе в Белгородской области. Загорелся резервуар для хранения газа. Под ударом также оказалось село Вознесеновка. БПЛА ударил по припаркованной машине, пострадал один человек.