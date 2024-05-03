Украинский дрон-камикадзе влетел в жилой дом под Белгородом | 360°

03 мая 2024, 14:33
Украинский дрон-камикадзе влетел в жилой дом под Белгородом
Гладков: взрыв украинского дрона в Малиновке повредил стены и крышу жилого дома
Украинские боевики 3 мая атаковали с помощью дрона-камикадзе село Малиновка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Беспилотник влетел в частный жилой дом», — написал он.
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Взрывом повредило стены, крышу и окна здания. Обошлось без пострадавших, уточнил глава. На месте происшествия работать спецслужбы.
В этот же день украинские боевики атаковали дроном-камикадзе территорию автомобильной газозаправочной станции в Шебекине — городе в Белгородской области. Загорелся резервуар для хранения газа. Под ударом также оказалось село Вознесеновка. БПЛА ударил по припаркованной машине, пострадал один человек.
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