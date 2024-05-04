Украинские боевики повредили объект связи в Белгородской области | 360°

Важное 04 мая 2024, 10:54 Украинские боевики повредили объект связи в Белгородской области Гладков: дрон ВСУ атаковал объект связи в поселке Красное под Белгородом Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Украинские военные ударили с помощью беспилотника по инфраструктурному объекту связи в поселке Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он подтвердил, что объект получил повреждения, никто из жителей не пострадал.

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«Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — добавил губернатор.

За день до этого украинский БПЛА влетел в жилой дом в селе Малиновка в Белгородской области. В результате взрыва получили повреждения стены, крыша и окна здания. Из белгородцев никто не пострадал, заявил губернатор.

В тот же день ВСУ ударили по автомобильной газозаправочной станции в Шебекине с помощью дрона-камикадзе. Из-за атаки вспыхнул резервуар для хранения газа.