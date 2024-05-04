Белгородцев предупредили о ракетной опасности | 360°

04 мая 2024, 12:46
Белгородцев предупредили о ракетной опасности
Губернатор Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности в Белгороде
В Белгороде и Белгородском районе 4 мая запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — призвал глава региона.
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Тем, кто находится на улице. необходимо спуститься в укрытие или иное безопасное место.
Этим же утром украинские боевики ударили с помощью беспилотника по инфраструктурному объекту связи в поселке Красное в Белгородской области. Накануне, 3 мая, дрон-камикадзе ВСУ влетел в жилой дом в селе Малиновка, взрывом повредило стены, крышу и окна здания. Под удар также попала газозаправочная станция в Шебекине.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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