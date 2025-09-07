Обстрелы ВСУ оказали психологическое давление на сотрудников Запорожской АЭС

Обстрелы ВСУ вызывают стресс у сотрудников Запорожской АЭС. Об этом сообщила РИА «Новости» директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

«Ежедневные обстрелы оказывают сильное психологическое давление на сотрудников АЭС, создавая напряженную и нестабильную обстановку, затрудняющую выполнение их профессиональных обязанностей», — сказала Яшина.

Безопасность атомной станции, по ее словам, зависит от людей. Важно, чтобы сотрудники работали слаженно и точно. Украинские обстрелы напрямую угрожают этому основополагающему принципу.

ЗАЭС находится на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это крупнейшая АЭС в Европе по числу блоков и мощности. На станции шесть энергоблоков, каждый из которых выдает по одному гигаватту энергии. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла под контроль России.

Ранее ВСУ два дня подряд обстреливали территорию возле Запорожской АЭС. Накануне боевики атаковали учебный центр в 300 метрах от энергоблока. Удар пришелся по крыше корпуса «Г». Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции обострилась на фоне почти ежедневных атак со стороны Украины, сообщала Яшина.