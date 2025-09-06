ВСУ атаковали учебный центр в 300 метрах от энергоблока Запорожской АЭС

Учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, расположенный в 300 метрах от энергоблока, атаковали беспилотники ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба атомной станции.

Удар пришелся по крыше корпуса «Г», где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Атака произошла на критически близком расстоянии от основных энергетических мощностей.

По данным пресс-службы, возгорания и серьезных разрушений удалось избежать благодаря оперативным мерам. Радиационный фон на станции остается в пределах нормы, АЭС продолжает работать в штатном режиме.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции обостряется на фоне почти ежедневных атак ВСУ. По ее словам, ситуация представляет прямую угрозу для всего персонала и инфраструктуры.