Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота ликвидировали оборонительные позиции ВСУ в Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель силового ведомства.

В распоряжение агентства передали видео с захваченным пулеметным гнездом и уничтоженным в нем расчетом Вооруженных сил Украины.

«Укрепленные позиции были уничтожены вместе с оборонявшимися на них украинскими военными», — уточнил представитель ведомства.

Накануне морпехи Черноморского флота взяли в плен 18 штурмовиков ВСУ близ деревни Спальное в Курской области. До этого российским бойцам сдались 19 украинских боевиков.

Ранее военнопленный украинец заявил, что вторжение ВСУ в российский регион является преступлением. Командование Вооруженных сил Украины приказало солдатам атаковать Курскую область, чтобы показать миру, что у страны «еще есть силы».