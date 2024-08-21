Морские пехотинцы взяли в плен 18 бойцов ВСУ у деревни Спальное под Курском

Российские военные взяли в плен 18 украинских штурмовиков у деревни Спальное в Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель силовых структур.

Он уточнил, что боевики сдались морским пехотинцам 810-й бригады Черноморского флота. Украинцы состояли в рядах 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее военные из этой же украинской бригады попали в плен морпехам у села Ольговка.

Сдавшийся российским войскам боевик ВСУ назвал вторжение в Курскую область преступлением. По его словам, украинское командование приказало армии атаковать регион России, чтобы показать миру, что у Украины якобы еще есть силы.

Об активной сдаче украинских военных в плен в Курской области говорил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, сообщал RT. Перед бойцами ВСУ стояла задачи войти в Курск.