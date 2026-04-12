Обломок очередного украинского дрона нашли в Эстонии

Обломок рухнувшего в море украинского беспилотника нашли на берегу в Эстонии. Волны принесли его к пляжу Кальви в Ляэне-Вирумаа, сообщил ERR .

Местный житель наткнулся на фрагмент БПЛА утром 12 апреля и вызвал экстренные службы. Специалисты заявили, что это обломок крыла дрона.

Пресс-секретарь департамента полиции безопасности (KAPO) Марта Тууль сообщила журналистам, что летательный аппарат, вероятнее всего, разбился в море. По предварительной оценке, он принадлежал Украине.

Ранее на территории Эстонии сдетонировал украинский беспилотник, нацеленный на Ленобласть. Он врезался в трубу электростанции в Аувере. Министр обороны страны Ханно Певкур заявил, что военные засекли его, но не сбили из опасений эскалации. Произошедшее вызвало панику местных жителей.