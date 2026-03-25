Пытавшийся атаковать Усть-Лугу украинский дрон врезался в трубу электростанции в Эстонии

В Эстонии украинский беспилотник врезался в трубу электростанции в Аувере и взорвался. Об этом сообщил премьер-министр прибалтийской страны Кристен Михал, его слова привело издание ERR .

«Целью дрона был порт Усть-Луга», — сказал Михал.

Премьер добавил, что порт в России атаковал рой беспилотников как минимум трижды. Он предположил, что после радиоэлектронного воздействия один из БПЛА сбился с курса и врезался в трубу электростанции на северо-востоке республики.

Министр обороны Ханно Певкур отметил, что базирующиеся в Эстонии истребители НАТО в течение ночи поднимались в воздух из-за нарушения беспилотниками воздушного пространства Эстонии в районе Финского залива.

«Прямой угрозы для Эстонии в настоящий момент нет», — заключил он.

Санкт-Петербург и Ленинградская область оказались под массированной воздушной атакой в ночь на 25 марта. Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 56 вражеских беспилотников. В зоне близ порта Усть-Луга вспыхнул пожар. Также были повреждения жилых домов и автомобилей в Кронштадте. В Выборге пострадала кровля одного из зданий.