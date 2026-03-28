Министр обороны Эстонии объяснил отказ от перехвата украинских дронов

Эстония не стала сбивать украинские беспилотники, появившиеся в воздушном пространстве республики, из-за риска развития конфликта с Россией. Об этом сообщил министр обороны страны Ханно Певкур в комментарии Postimees .

По его словам, военные вовремя обнаружили дроны, однако отказались их перехватывать. Таллин старается избегать любых шагов, которые Москва могла бы расценить как начало прямого конфликта.

«У нас нет желания дать им повод заявить, что Эстония начала войну с Россией», — сказал Певкур.

Он также сообщил, что власти проведут расследование падения аппаратов. По итогам проверки ответственность за случившееся эстонская сторона может возложить на российские системы радиоэлектронной борьбы.

Ранее дрон, летевший в сторону Ленинградской области, взорвался на территории Эстонии у российской границы, после того как столкнулся с трубой электростанции в деревне Аувере. Из-за возможной угрозы эстонские военные подняли в воздух истребители.