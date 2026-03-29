«Пора собирать манатки». В Эстонии который день паникуют из-за украинских дронов

Среди жителей Эстонии началась паника из-за регулярных пролетов украинских дронов, многие хотят переехать в другие страны. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

В Нарве люди делятся кадрами беспилотников в небе и пишут, что «пора собирать манатки». Одна из жительниц призналась, что раньше боялась салютов, а теперь испытывает тот же ужас из-за дронов. Эстонцы критикуют власти за то, что те не препятствуют прилетам.

Дроны, следующие через Прибалтику, пытаются атаковать Ленинградскую область. Только за минувшую ночь над регионом сбили 36 украинских беспилотников.

В аэропорту Пулково вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В пресс-службе воздушной гавани сообщили о задержке 20 рейсов. Еще 18 — отменили.

В 9:47 утра воздушную опасность в Ленинградской области отменили, аэропорт работает в штатном режиме.