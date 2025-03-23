Военные ночью нейтрализовали над регионами почти 60 украинских БПЛА

Системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили над регионами 59 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов сбили в Ростовской области — там уничтожили 29 аппаратов. Массовую атаку зафиксировали также под Астраханью, где нейтрализовали 20 беспилотников.

В Воронежской и Волгоградской областях военные перехватили по три БПЛА, а в Курской и Саратовской — по одному. Также два дрона ликвидировали над территорией Крыма.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что жертвой ночной атаки беспилотника в регионе стал местный житель. Украинские боевики с помощью БПЛА подорвали его автомобиль на трассе Морозовск — Цимлянск.

Жители Волгоградской области сообщили, что этой ночью прогремели взрывы в Кировском районе. Предварительно, боевики ВСУ пытались ударить беспилотниками по нефтезаводу.