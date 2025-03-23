Военные отразили ночной налет беспилотников в Воронежской области

Системы противовоздушной обороны и средства РЭБ отбили ночью атаку беспилотников ВСУ на Воронежскую область. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале .

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух районах Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

Губернатор подтвердил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

Минобороны сообщило, что в ночь на 23 марта украинские боевики пытались ударить по области с помощью трех дронов. Массовые атаки зафиксировали в Ростовской и Астраханской областях. Под Ростовом-на-дону военные нейтрализовали 29 беспилотников, а под Астраханью — 20. Также атаки дронов отразили в Волгоградской, Курской, Саратовской областях и в Крыму.