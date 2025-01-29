Обломки БПЛА вызвали пожар в Кстовской промзоне

Военные отразили атаку БПЛА на Нижегородскую область. Обломки сбитого беспилотника рухнули на территории Кстовской промзоны и спровоцировали пожар, сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале .

«В результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника», — заявил он.

По предварительным данным, никто не пострадал. Никитин сообщил, что пожарные приступили к тушению огня.

Жители Нижегородской области услышали звуки взрывов в ночь на 29 января. Telegram-канал Baza сообщил, что дроны упали в районе нефтебазы в Кстове.

Массированной атаке БПЛА подверглась Смоленская область. Власти сообщили, что дроны нацелили на гражданские здания и объект ядерной энергетики. В Тверской области военные сбили шесть беспилотников, обошлось без разрушений.