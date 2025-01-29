Дроны ВСУ атаковали Нижегородскую область

Baza: в Нижегородской области прозвучали взрывы

Фото: Unsplash

Нижегородская область, предположительно, подверглась атаке украинских дронов. Местные жители рассказали о звуках взрывов, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, беспилотники упали в районе нефтебазы в Кстово. Очевидцы сообщили о пожаре. Официальной информации пока не поступало.

В ночь на 29 января силы ПВО сбили в Тверской области шесть БПЛА. Губернатор Игорь Руденя заявил, что никто не пострадал. На месте падения дронов в Торопецком районе обошлось без разрушений.

Также массированной атаке украинских беспилотников подверглась Смоленская область. Один из дронов сбили в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики.

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