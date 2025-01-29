Силы ПВО сбили над Тверской областью 6 беспилотников

Торопецкий район в Тверской области подвергся атаке БПЛА. Военные обезвредили шесть беспилотников. Никто не пострадал, сообщил губернатор Игорь Руденя в Telegram-канале .

«Дежурными силами ПВО Минобороны России в Торопецком районе Тверской области сбито шесть беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным пострадавших граждан и разрушений в результате отражения атаки БПЛА нет», — объявил он.

На месте происшествия работают оперативные службы. Руденя взял ситуацию под свой контроль.

Система ПВО сработала в Тверской области в ночь на 27 января. Военные сбили один дрон. До этого губернатор сообщал о массированной атаке 18 сентября. Обломки БПЛА рухнули в Торопце и спровоцировали сильный пожар. На время тушения власти объявили частичную эвакуацию местных жителей в пункты временного размещения.