Смоленская область подверглась массированной атаке БПЛА

В различных районах Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий Анохин.

«В настоящее время средствами ПВО и РЭБ Министерства обороны России ведется их уничтожение», — уточнил глава региона.

Анохин отметил, что, по предварительной информации, один из дронов сбили в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

Губернатор призвал смолян сохранять спокойствие, избегать открытых пространств, не подходить к окнам, а также не снимать действия российских зенитчиков. Анохин напомнил, что при обнаружении обломков беспилотников к ним нельзя приближаться.

Ранее силы ПВО сбили шесть вражеских дронов над Тверской областью. По предварительной информации, в результате отражения атаки беспилотников люди не пострадали, разрушений нет.