Обломки беспилотника рухнули на расселенный дом на юге Москвы

Baza: обломки БПЛА упали на расселенный дом на юге столицы

Обломки уничтоженного беспилотника рухнули на расселенный дом на улице Лестева на юге Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным источника канала, никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб города.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку четырех летевших на Москву беспилотников. Один из дронов попал в кровлю ЖК «Авангард» на юго-западе Москвы. Пострадал карниз крыши, обломки БПЛА повредили козырек подъезда. По предварительным данным, в высотке никто не пострадал.

Еще один из беспилотников попал в частный жилой дом в коттеджном поселке Росинтер-2 в Троицком административном округе. Повреждения получили несколько автомобилей.