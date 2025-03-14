Обломки беспилотника рухнули на расселенный дом на юге Москвы

Baza: обломки БПЛА упали на расселенный дом на юге столицы

Фото: Соцсети

Обломки уничтоженного беспилотника рухнули на расселенный дом на улице Лестева на юге Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника канала, никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб города.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку четырех летевших на Москву беспилотников. Один из дронов попал в кровлю ЖК «Авангард» на юго-западе Москвы. Пострадал карниз крыши, обломки БПЛА повредили козырек подъезда. По предварительным данным, в высотке никто не пострадал.

Еще один из беспилотников попал в частный жилой дом в коттеджном поселке Росинтер-2 в Троицком административном округе. Повреждения получили несколько автомобилей.

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