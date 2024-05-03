Объект промышленной инфраструктуры повредили в Николаевской области | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 08:47 Объект промышленной инфраструктуры повредили в Николаевской области Глава ОВА: под Николаевом повредили объект промышленной инфраструктуры Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency / Global Look Press

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В Николаевской области Украины повреждения получил объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале.

«Повреждения получил объект промышленной инфраструктуры», — указал он.

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По его словам, повреждение зафиксировали в четверг, 2 мая. О каком именно предприятии идет речь, он не уточнил.

В среду, 1 мая, в небе сразу над несколькими областями Украины заметили яркую вспышку. Как сообщил телеканал ТСН, при этом не было никаких взрывов. Утром того же дня в Харькове услышали хлопок. В городе включили сирены воздушной тревоги.

Вечером 30 апреля взрывы прогремели в Одессе. В городе также объявили воздушную тревогу. Сирену, оповещающую об опасности, включили в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях Украины.