В небе над Украиной заметили яркую вспышку без взрывов | 360°

Мир 01 мая 2024, 03:12 В небе над Украиной заметили яркую вспышку без взрывов ТСН: яркую вспышку без взрывов заметили в небе над несколькими областями Украины Freepik

Читать 360 в

В небе над несколькими областями Украины заметили яркую вспышку «без взрывов». Об этом сообщил местный телеканал ТСН.

«В ночь на 1 мая 2024 года в небе над Днепропетровской и Харьковской областями была яркая вспышка. Вспышка была без взрывов», — рассказали журналисты.

Реклама

Предположительно, эта вспышка могла быть метеором или другим космическим явлением. Официальной информации по поводу произошедшего нет. Вспышку видели также в Полтавской, Сумской и ряде других регионах страны.

Вечером 30 апреля в Одессе прогремели взрывы. Воздушную тревогу объявили, помимо Одесской, в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях страны.