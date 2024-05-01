В небе над Украиной заметили яркую вспышку без взрывов | 360°

01 мая 2024, 03:12
В небе над Украиной заметили яркую вспышку без взрывов
ТСН: яркую вспышку без взрывов заметили в небе над несколькими областями Украины
В небе над несколькими областями Украины заметили яркую вспышку «без взрывов». Об этом сообщил местный телеканал ТСН.
«В ночь на 1 мая 2024 года в небе над Днепропетровской и Харьковской областями была яркая вспышка. Вспышка была без взрывов», — рассказали журналисты.
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Предположительно, эта вспышка могла быть метеором или другим космическим явлением. Официальной информации по поводу произошедшего нет. Вспышку видели также в Полтавской, Сумской и ряде других регионах страны.
Вечером 30 апреля в Одессе прогремели взрывы. Воздушную тревогу объявили, помимо Одесской, в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях страны.
Взрывы
Украина
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