Объект промышленной инфраструктуры получил повреждения на западе Украины

Неназванный объект промышленной инфраструктуры получил повреждения в Ивано-Франковской области после взрывов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

«При тушении пожара выключилась воздушная линия, обесточены бытовые потребители», — добавили в ведомстве.

Накануне российские вооруженные силы нанесли удары по объектам инфраструктуры на Украине. Взрывы раздались в Сумской, Черниговской, Полтавской областях, а также во временно подконтрольных Киеву частях Херсонской области и Донецкой Народной Республики.

Также украинские СМИ за прошедшие сутки сообщали о взрывах в Одессе и временно подконтрольном Украине городе Запорожье. Информацию о том, какие именно объекты там поразили, не приводили.