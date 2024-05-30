Объект критической инфраструктуры попал под удар в Харькове

Мэр Харькова Терехов заявил об ударе по объекту критической инфраструктуры

Фото: Unsplash

Под удар в Харькове попал объект критической инфраструктуры. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«Был удар по критической инфраструктуре одного из районов города», — заявил он.

В ночь на 30 мая стало известно о взрыве в районе Харькова. Как сообщили украинские журналисты, громкие звуки раздались где-то за пределами города.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что у России не стоит задача по освобождению Харькова. У армии ВС РФ другая цель — это создать санитарную зону. Величина такой зоны будет зависеть от дальности поставляемого ВСУ западного вооружения.

До этого российский президент Владимир Путин заявил, что основные события СВО сейчас проходят вокруг Харькова. По его словам, происходящее там спровоцировано действиями Запада.

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